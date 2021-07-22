FETÖ firarisi çift köyde yakalandı
Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan H.S. (43) ve eşi L.S. (37) köyde yakalandı.
22 Temmuz 2021, Perşembe 14:51 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. ve eşi L.S.'nin Gökçebey ilçesine bağlı Örmeci köyünde olduklarını tespit etti.
İki şüpheli, jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S. ve L.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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