Türkiye FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı

FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı

Türkiye

FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı

Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin, saklandığı evde yakalandı.

16 Kasım 2021, Salı 14:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kurulan özel ekip, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin'in yakalanması için çalışma başlattı. Firari Şahin'in, 2016'dan bu yana kayıtsız evde saklandığı, neredeyse hiç dışarı çıkmadığı ve çıktığı zamanlarda ise kendisini farklı şekilde gösterdiği belirlendi. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Şahin, eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Darbe girişiminden bu yana firari olan Şahin'in evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Remzi Şahin'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yollar iyileşti sürücüler aynı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Komet’in resim yolculuğu…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Milli maç
Rauf Tamer
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Şirin Sever
Çünkü kadın öldürmek kolay, niye yapmasınlar?!
Şirin Sever
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Deniz yaşam savaşını kaybetti!