Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle ihraç edilen ve firari durumda olan eski yarbay Cafer Togur ve eski binbaşı Hakan Koçyiğit'in yakalanması için çalışma başlattı. Kurulan özel ekip tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarında 2 şüphelinin 'mahrem imam'larla büfe telefonu ve ankesörlü telefon veya sabit hatlardan irtibatları tespit edildi. Ayrıca Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) adres kayıtları bulunmayan Togur ile Koçyiğit'in, örgüte ait 'gaybubet evi'nde kaldıkları belirlendi. Belirlenen adrese bu sabah düzenlenen operasyonda Togur ile Koçyiğit, yakalanarak gözaltına alındı. Cafer Togur ve Hakan Koçyiğit'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İTALYA'YA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ /PDY üyesi olduğu iddiasıyla haklarında soruşturma ya da dava bulunan 2'si diplomat 15 şüphelinin, denizden yasa dışı yollarla İtalya'ya geçecekleri istihbaratı üzerine harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde operasyon sonucu Urla'nın Demircili sahiline gelen ekipler, aralarında meslekten ihraç diplomat çiftin de bulunduğu 14 kişi ile 1 organizatörü yakaladı.

ÜZERLERİNDEN SAHTE KİMLİKLER ÇIKTI

Şüphelilerin üst aramalarında 6 bin TL, 12 bin euro ve 1000 dolar nakit para ile 17 cep telefonu, 1 laptop, 4 flaş bellek, hafıza kartları, çok sayıda örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi. Şüphelilerin arasında meslekten ihraç edilen diplomat, asker pilot, avukat, polis, psikolog ve veteriner gibi farklı meslek gruplarından kişilerin bulunduğu, bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunduğu, bir kısmının da FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında açılan davaların sürdüğü bildirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 15 kişi, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

DHA