FETÖ hükümlüsü kadın yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.S. (31) yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Marmaris polisi, 'FETÖ/PDY üyesi olduğu', 'örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı' gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen S.S.'nin yaşadığı adresi tespit etti.
TEM polisi, sabah saatlerinde 1 çocuk annesi S.S.'nin Beldibi Mahallesi'nde kaldığı eve baskın yaptı. Yakalanarak gözaltına alınan S.S., Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
DHA