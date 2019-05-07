FETÖ hükümlüsü kadın yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.S. (31) yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

07 Mayıs 2019, Salı 17:29 Son Güncelleme:
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FETÖ hükümlüsü kadın yakalandı

Marmaris polisi, 'FETÖ/PDY üyesi olduğu', 'örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı' gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen S.S.'nin yaşadığı adresi tespit etti.

TEM polisi, sabah saatlerinde 1 çocuk annesi S.S.'nin Beldibi Mahallesi'nde kaldığı eve baskın yaptı. Yakalanarak gözaltına alınan S.S., Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

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