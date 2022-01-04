Türkiye FETÖ operasyonu! 99 ‘mahrem imam’ şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ operasyonu! 99 ‘mahrem imam’ şüpheli hakkında gözaltı kararı

Türkiye

FETÖ operasyonu! 99 ‘mahrem imam’ şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler soruşturmasında 65’i ihraç kamu görevlisi, 34’ü özel sektör çalışanı 99 ‘mahrem imam’ şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 55'i yakalanırken, İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ’nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

04 Ocak 2022, Salı 09:04 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler soruşturmasında 65’i ihraç kamu görevlisi, 34’ü özel sektör çalışanı 99 ‘mahrem imam’ şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 55'i yakalandı" denildi. Öte yandan İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ’nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyonu da yapıldı. 13 kişi gözaltına alındı.



FETÖ'nün "Adliye Yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda, aralarında aktif zabıt katibi, aktif gardiyan ve aktif icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı.

DHA/ İHA


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