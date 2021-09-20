Türkiye FETÖ operasyonu! Ev ağabeyliği yapıyorlardı...

FETÖ operasyonu! Ev ağabeyliği yapıyorlardı...

Türkiye

FETÖ operasyonu! Ev ağabeyliği yapıyorlardı...

FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, üniversitede okurken ev ağabeyi oldukları tespit edilen ve halen aktif görevde olan 6 emniyet mensubu gözaltına alındı.

20 Eylül 2021, Pazartesi 10:07 Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüphelilerin üniversite okudukları dönemde ev ağabeyliği yaptıklarına dair haklarında beyanlar bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin kullandıkları GSM hatlarına yönelik yapılan HTS çalışması neticesinde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şüphelilerle yoğun şekilde irtibatlı oldukları tespit edildi. Savcılıkça halen aktif olarak görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru sabah saatlerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı. 

Özden ATİK/DHA

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