FETÖ sanığı çifte hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya İnönü Üniversitesinden ihraç edilen tutuklu sanık Mehmet Akif Çeçen ile eski öğretmen eşi Nilgün Bahşi Çeçen ve avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamalar, raporlar ve tanık beyanlarını kabul etmeyen çift, terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının olduğunu, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Akif Çeçen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, eşine ise "örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Heyet, Mehmet Akif Çeçen'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.