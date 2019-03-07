FETÖ sanığı doktor için karar belli oldu

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

07 Mart 2019, Perşembe 15:30
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FETÖ sanığı doktor için karar belli oldu

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan doktor Elif Baş katıldı.

Sanık Baş, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü. 

ByLock'un tuzak program aracılığıyla telefonuna yüklenmiş olabileceğini iddia eden Baş, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. 

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