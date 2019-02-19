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FETÖ soruşturmasında 42 ilde 182 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması sonrasında aralarında 'Mahrem imam' asker ve kamu kurumu çalışanlarının da bulunduğu 42 ilde 182 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

19 Şubat 2019, Salı 10:41 Son Güncelleme:
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FETÖ soruşturmasında 42 ilde 182 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 182 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütte ’Mahrem imam’ olarak görev alanlar ile aralarında askerlerin ve kurumu kurumu çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. İzmir merkezli 42 ilde düzenlenen operasyonların sürdüğü bildirildi.

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