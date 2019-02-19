FETÖ soruşturmasında 42 ilde 182 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 182 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütte ’Mahrem imam’ olarak görev alanlar ile aralarında askerlerin ve kurumu kurumu çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. İzmir merkezli 42 ilde düzenlenen operasyonların sürdüğü bildirildi.

KOZMİK BACI YAKALANDI

Sabah saatlerinden bu yana bir çok şehirde peş peşe FETÖ operasyonları gerçekleştirildi. Örgütün kasası olarak bilinen 'Kozmik Bacı' lakaplı Yasemin Öner yakalandı!



