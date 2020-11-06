Siyaset FETÖ soruşturmasında 89 kişiye gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 89 kişiye gözaltı kararı

Siyaset

FETÖ soruşturmasında 89 kişiye gözaltı kararı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturmada 89 kişi için gözaltı kararı verildi.

06 Kasım 2020, Cuma 09:51 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "mahrem imam" olduğu ileri sürülen 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi başkanlıklarınca, FETÖ'nün deşifresine yönelik çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler yapılanması"nda görevli 29'u aktif kamu çalışanı 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, zanlıların yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde düzenlenen operasyonların devam ettiği bildirildi.

AA


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