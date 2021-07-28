Türkiye ’FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor’ deyip kandırdılar

’FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor’ deyip kandırdılar

Türkiye

’FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor’ deyip kandırdılar

Denizli’nin Tavas ilçesinde, kendilerini telefonda jandarma olarak tanıtıp, ’FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor’ diyerek, M.Ş.’nin (58) toplam 150 bin TL değerindeki altınını dolandırdıkları ileri sürülen 3 şüpheliden 2’si jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. İki şüpheli tutuklanırken, firari 1 şüpheli ise aranıyor.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 20:10 Son Güncelleme:
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Olay, geçen 9 Temmuz’da Tavas ilçesinde yaşandı. İlçede yaşayan M.Ş.’yi telefonla arayan şüpheli, kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp, ’FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor. Kayıp altınlar var, bunların da sizin evinizde olduğu ihbarını aldık. Bu altınları incelemek için sizden alacağız. İnceleme sonrası yine size iade edeceğiz’ dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan M.Ş., evindeki 150 bin TL değerindeki altınlarını, evine gelip, kendisini jandarma personeli olarak tanıtan kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.Ş. jandarma karakoluna gidip, şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık olayına karışan şüphelileri araştırmaya başladı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, olaya karışan 18 yaşındaki Talha Yazıcı ile 40 yaşındaki Yaşar Çetinkaya’yı Tavas Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Dolandırıcılık olayın organize ettiği ileri sürülen ve hakkında 37 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Murat O.’nun ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

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