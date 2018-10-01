FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalandı

01 Ekim 2018, Pazartesi 18:49
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Edirne Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesinde bağlı Kurdu köyü yakınlarında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 2 kişiyi tespit etti.

FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen S.Ç ve H.Ç gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

AA


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