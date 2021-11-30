FETÖ üyelerine operasyon! Çok sayıda gözaltı...
Ankara'da Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, yazılı sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıttığı ve soruları alarak sınavı kazandığı tespit edilen 25 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.
30 Kasım 2021, Salı 09:04 Son Güncelleme:
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Ankara'da Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, yazılı sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıttığı ve soruları alarak sınavı kazandığı tespit edilen 25 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.
DHA
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