FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıranlara operasyon! 7 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de, FETÖ/PDY’nin mahrem üyelerini yurt dışına kaçıran ve örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim verenlere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
Kocaeli polisi, FETÖ/PDY’nin mahrem üyelerinin yurt dışına kaçırılmasını sağlayan, örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim vermek için dershane çalıştıran kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Kocaeli, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı.
İzmit’te bulunan dershaneye çevrilen apartman dairesinde arama yapılarak belgelere el konuldu.
Selda Hatun TAN/DHA