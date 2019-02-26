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FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıranlara operasyon! 7 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de, FETÖ/PDY’nin mahrem üyelerini yurt dışına kaçıran ve örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim verenlere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

26 Şubat 2019, Salı 15:28
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FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıranlara operasyon! 7 kişi gözaltına alındı

Kocaeli polisi, FETÖ/PDY’nin mahrem üyelerinin yurt dışına kaçırılmasını sağlayan, örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim vermek için dershane çalıştıran kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kocaeli, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı.

İzmit’te bulunan dershaneye çevrilen apartman dairesinde arama yapılarak belgelere el konuldu.

Selda Hatun TAN/DHA

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