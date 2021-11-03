FETÖ üyesi gardıropta yakalandı
AFYONKARAHİSAR'da, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Üzeyir Karabağ, evinin yatak odasında saklandığı gardıropta yakalandı.
03 Kasım 2021, Çarşamba 14:16 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 2016'da 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ByLock kullanıcısı Üzeyir Karabağ'ın adresini tespit etti. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada polis, Karabağ'ı yatak odasındaki gardıropta saklanırken yakaladı. Karabağ, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
Ali Fuat GÜÇLÜER/DHA
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