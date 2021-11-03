FETÖ'cü terörist gardırobunda saklanırken yakalandı!
Afyonkarahisar'da 2016 yılında FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Üzeyir Karabağ, evinin yatak odasında saklandığı gardırobun içinde yakalandı.
03 Kasım 2021, Çarşamba 15:17 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri 2016 yılında FETÖ terör örgütü mensubu olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Üzeyir Karabağ'ın kaldığı adresi tespit etti.
GARDIROBUN İÇİNE SAKLANDI
Tespit edilen evde yapılan aramada FETÖ'cü Karabağ, yatak odasında bulunan gardırbun içinde saklanırken yakalandı. Karabağ, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilerek cezasını çekecek.
Ali Fuat GÜÇLÜER/DHA
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