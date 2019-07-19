FETÖ'cü teröristin cezası belli oldu!
Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan iki sanıktan birine hapis cezası verildi.
Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Harun Gözükatı ile Şükran K. katıldı.
Gözükatı savunmasında, suçsuz olduğunu iddia etti.
Örgütle bir bağı bulunmadığını öne süren Gözükatı, beraat talebinde bulundu.
Gözükatı'yı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Şükran K'nin ise beraatine hükmetti.
AA