"FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" iddiası İstanbul'da uçağı birbirine kattı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek üzere piste doğru ilerleyen uçakta bir kadın ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırmaya başladı. Bomba iddiasının uçağı karıştırdığı anlar kameraya yansıdı. Yapılan açıklamada kadının adliyeye sevk edildiği ifade edildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek üzere piste doğru ilerleyen uçakta büyük bir panik yaşandı. Bir kadın ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırmaya başladı. Uçakta yaşanan panik kameraya yansıdı.
"Ben FETÖ'cüyüm" diye bağırıp sigara yaktı
Bugün 06:54 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen uçakta büyük bir panik yaşandı. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulundu. "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırmaya başlayan kadının sigara yaktığı öğrenildi.
O anlar kamerada
Görüntülerde kadının yüzünün kapalı olduğu, yolcular tarafından da durdurulmaya çalışıldığı görülüyor.
Uçağın tahliye edildiği öğrenilirken uçakta arama yapılmaya başlandı.
Adliyeye sevk edildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketinin uçağında olay çıkartan Nikar D. adliyeye sevkedildi.