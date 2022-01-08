Türkiye FETÖ’den aranan 2 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ’den aranan 2 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye

FETÖ’den aranan 2 şüpheli gözaltına alındı

Van’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu haklarında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve haklarında 7 şer yıl 6 şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 19:42 Son Güncelleme:
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan ve haklarında 7 şer yıl 6 şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde her türlü terör olayını önlemeye ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

İHA

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