Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.

Teröristbaşı Gülen'in 40 yıllık militanı Yusuf Bekmezci'nin FETÖ'nün Irmak TV kanalında söyledikleri gündeme gelmişti. FETÖ'nün kanalı Irmak TV'ye konuşan Yusuf Bekmezci, teröristbaşı Fetullah Gülen'i görünce üzerine nasıl atladığını ve Gülen'le neler yaşadıklarını anlatmıştı.

FETÖ’nün futbol yapılanması davasında karar açıklandı

FETÖ’nün futbol yapılanması davasında mahkeme kararını açıkladı. Eski futbolcular Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral, “örgüt üyesi olmak” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski antrenör İsmail Şengül, Ersin Güreler ve Zafer Biryol “örgüt üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı. Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül ve futbolcu Zafer Biryol, "FETÖ/ PDY Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan katılan olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti.

Savcı eski mütalaasını tekrar etti

Duruşma savcısı daha önce verdiği mütalaasında değişiklik olmadığını belirterek tekrar etti. Bunun üzerine sanık avukatlarına son savunmalarını yapmaları için söz verildi. Sanık Ersin Güreler'in avukatı, Bank Asya'nın zenginleştirildiği iddiasına yönelik "Müvekkilimin Çatalca'daki gayrimenkul satışından aldığı 200 bin TL'yi bankaya yatırmış tır. Kimse gayrimenkul satarak bankayı zenginleştirme aptallığına girişmez. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi. Sanık Zafer Biryol'un avukatı ise "17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'ye destek verdigimize dair bir delil yok. Bylock iddiasını kabul etmiyoruz. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını talep ediyoruz" diyerek beraat talep etti. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti. Avukatlar muvekkileri adına son sözlerinde de beraat talebinde bulundu.

Karar oy birliğiyle alındı

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Oy birliğiyle alınan kararda heyet, sanıklar Ersin Güreler, İsmail Şengül ve Zafer Biryol'un "FETÖ/ PDY Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan iyi hal indirimiyle 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral ise aynı suçtan yakalandıktan sonra etkin pişmanlık göstermeleri ve örgüt hakkında bildiklerini anlatmaları nedeniyle 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.







