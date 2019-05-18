Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen Osman L. ve eşi Gonca L.'nin Çukurova ilçesindeki 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan hücre evinde saklandıklarını tespit etti. Adrese operasyon yapan polis, çifti yakalayarak, gözaltına aldı. Hücre evinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Örgütün 'Kahramanmaraş'ta bölge imamı' oldukları belirlenen Osman L. ve Gonca L.'nin gizli haberleşme progmanı 'ByLock' kullandıkları da saptandı. Çift, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA



