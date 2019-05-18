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FETÖ’den aranan karı-koca, hücre evinde evinde yakalandı!

Adana’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Osman L. ve eşi Gonca L. saklandıkları hücre evinde yakalandı

18 Mayıs 2019, Cumartesi 10:07 Son Güncelleme:
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FETÖ’den aranan karı-koca, hücre evinde evinde yakalandı!

Polis, Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen Osman L. ve eşi Gonca L.’nin Çukurova ilçesindeki 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan hücre evinde saklandıklarını tespit etti.

Adrese operasyon yapan polis, çifti yakalayarak gözaltına aldı. Hücre evinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Örgütün "Kahramanmaraş bölge imamı" oldukları belirlenen Osman L. ve Gonca L.’nin gizli haberleşme progmanı 'ByLock' kullandıkları da saptandı.

DHA

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