İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz cuma günü bir matbaaya yapılan baskında ele geçirilen rekor miktardaki 271 milyon 150 bin sahte Amerikan dolarlarıyla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Sahte paraların ele geçirildiği matbaa içerisindeki gizli bölmeyle ilgili görüntü paylaşan İstanbul Emniyeti'nin yarın konuyla ilgili basın açıklaması yapacağı öğrenilirken, ilk tespitlerde yurt dışına çıkarılacağı belirlenen sahte paraların terör örgütü FETÖ organizasyonu içerisinde basıldığı ve yine terör örgütünün yurt dışında bulunan firari üyelerince, örgütün etkin olduğu ülkelere götürülerek oralarda piyasaya sürüleceği tespit edildi.

Öte yandan yine yapılan soruşturmada baş elebaşı firari 2 şüpheliden birisi olan şebekenin, birinci sınıf kalitede bastığı sahte paralar için 5 milyon dolar para harcayıp yurt dışından malzeme getirdiği de tespit edildi.

Basılan paraları matbaanın yanında bir dükkan tutup burada depolayan şebekenin elebaşlarından ihraç komiser Bülent Çınar'ın kurduğu telsiz sistemiyle ani baskınlara karşı para basan şebeke elemanlarını uyardığı tespit edildi.

Emniyet ifadesinde meslekten ihraç edilip yolsuz kalınca böyle bir şebekeye katıldığını ifade eden eski komiser Çınar'ın ifadesini samimi bulmayan polis, şebekenin kilit ismi olan ve FETÖ 'yle köprü vazifesi gördüğüne kanaat getirilen ihraç komiser ile 4 şebeke üyesinin sorgusunu devam ettirirken, firardaki baş şebeke elebaşı birlikte yardımcısının yakalanması için çalışmalarını devam ettiriyor.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir suç örgütünce yurt içi ve yurt dışı piyasasına sürülmek üzere sahte Amerikan doları basıldığını tespit etmişti.

Yapılan çalışmaların ardından 19 Temmuz’da söz konusu matbaaya operasyon düzenlenmişti. Baskında panonun arka kısmından geçilen gizli bölmede tahta paletler üzerinde 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirilirdi.

FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden ihraç edilen Bülent Çınar adlı komiserin de aralarında olduğu 5 kişi yakalanmıştı. Son yılların en yüksek sahte para miktarı olduğu ifade edilen operasyonla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Operasyonda kapısı balyozla açılan baskı tesisinde gizli bölmenin tuğlar kırılarak girilirken, içeride kesime hazır paletler üzerinde sahte dolarla yer alıyor.