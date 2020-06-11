Türkiye FETÖ'den yargılanan Metin Topuz'un cezası belli oldu

FETÖ'den yargılanan Metin Topuz'un cezası belli oldu

Türkiye

FETÖ'den yargılanan Metin Topuz'un cezası belli oldu

Gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan ABD İstanbul Başkonsoluğu çalışanı Metin Topuz'a FETÖ'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

11 Haziran 2020, Perşembe 14:51 Son Güncelleme:
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Metin Topuz suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Topuz'un savunmasının ardından karar açıklandı. Topuz, Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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