Dünya FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı

Dünya

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı

ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 19:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Times Meydanı'ndaki led ekranlarda, "Demokrasi Zaferi" ve "Türkiye Geçilmez" mesajlarına yer verildi.

Ayrıca, ekranlarda 251 15 Temmuz şehidinin fotoğrafları "Kahramanlarımız" yazısıyla yer aldı. 20 saniye süren görüntüler, Times Meydanı'nda 9 saat boyunca her saatte 30 kez yayınlanıyor.

AA

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Beşinci 15 Temmuz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
5 yılın ardından 15 Temmuz
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Arjantin 5 gün ulusal yas ilan edildi