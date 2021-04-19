Türkiye FETÖ'nün emniyet mahrem imamı yakalandı

FETÖ'nün emniyet mahrem imamı yakalandı

Türkiye

FETÖ'nün emniyet mahrem imamı yakalandı

Ankara'da, FETÖ/PDY'nin mahrem hizmet yapılanması içinde faaliyet gösteren 4 yıldır firari olan 'Halit' kod adlı emniyet mahrem imamı H.B., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. H.B., mahkemece tutuklandı.

19 Nisan 2021, Pazartesi 15:34 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde bulunan 'Halit' kod adlı emniyet mahrem imamı H.B.'nin kayıtsız evde saklandığı tespit edildi. 4 yıldır firari olan şüphelinin yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği ve kullandığı araçlar ile bu araçların plakasını sık sık değiştirdiği belirlendi. Şüphelinin son kullandığı aracı tespit eden polis ekipleri, günler süren çalışmalar sonucu H.B.'yi sahte kimlikle Yenimahalle ilçesinde yakaladı. H.B.'nin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve bu programı diğer örgüt mensuplarına yükleyen kişi olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANKARA, (DHA)

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