FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ya da yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı.

Darbe girişiminin başarıya ulaşması için komandoları uçakla Denizli'den Ankara'ya sevk etmeye çalışan hainler arasında dönemin 11. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı yarbay Fahrettin Demir de vardı.

15 Temmuz gecesi sabaha kadar Çardak Havalimanı'nda bekleyen ve son ana kadar darbe düşüncesinden vazgeçmeyen Demir, halkın şanlı direnişi karşısında çareyi firar etmekte buldu.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, firari darbeci Demir, 12 Temmuz'da yıllık izinden dönen eski 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ve eski albay Erol Akman ile 12 Temmuz saat 22.00'de kışla gazinosunda buluştu.

Bu üçlü, alışılmışın dışındaki uygulamayla telefonlarını askere verdi, ardından da darbe girişimi hazırlıklarına başladı.

Harekat Şube Müdürüne, 14-17 Temmuz'u kapsayan sözde 4 günlük eğitim faaliyeti planlaması görevi veren Özbakır ve Demir, Çardak Hava Meydan Komutanlığına üç günlük erzak alınmasını istedi.

Eğitimi daha rahat yapma bahanesiyle de komando tugayının bağlı bulunduğu Ege Ordu Komutanlığına bilgi verilmedi.

15 Temmuz akşamı haber merkezi nöbetçisini yanına çağıran eski yarbay Demir, herhangi bir mesaj gelmesi durumunda doğrudan kendisine ulaştırması emrini verdi. Halbuki mesai saatleri dışındaki mesajların askeri kurallar gereği nöbetçi amire iletilmesi gerekiyordu.

Saat 22.35'te haber merkezine ulaşan yıldırım mesajını alan Demir, gelen bilgiyle ihanet girişimi saatinin öne alındığını öğrendi.

Bunun üzerine komandoların Çardak'a intikalinde değişikliğe giden Özbakır ve Demir, hazırlanan birliklerin saat 23.00'te Çardak Hava Meydan Komutanlığına intikalini istedi.

550 komando ile havalimanına giden Demir, valilik emri ile elektrikleri kesilen havalimanının enerji akışını aktif hale getirmeye çalıştı.

Çardak Hava Meydan Komutanlığı yerine yanlışlıkla Çardak Havalimanı'na giden askeri birliklerin önünün vatandaşlar tarafından kesilmesi üzerine Demir, "Araçları halkın üzerine sürün, gerekirse Sisi gibi ezip geçin." talimatı verdi.

Nizamiyede bazı rütbeli askerlerle haberleri izleyen Demir'in askeri telefon hattından yaptığı görüşmede, "Bu ne arkadaş. Cumhurbaşkanı ve Başbakan çıkmış konuşuyor, halk sokaklara dökülmüş. Gerekirse Sisi gibi yapacaksınız." şeklindeki sözleri duyuldu.

Son ana kadar darbe arzusundan vazgeçmeyen, olası operasyona karşı askerlere silah ve mühimmat dağıtılması emri veren Demir, nizamiyede mevzilenerek çevredeki askerlerden kendilerini teslim almaya gelecek polislerle çatışmalarını istedi.

Darbeci Demir, "Polis ya da yabancı birisi gelirse önce ayaklarına doğru, sonra bellerinden aşağıya ateş edin. Dipçiğinizi sağlam vurun, gerekirse ateş edin." şeklinde emir verdi.

Son ana kadar darbe fikrinden vazgeçmeyen Demir, 16 Temmuz sabahı yanında getirdiği sivil elbiselerini giyerek havalimanındaki tel örgülerden atlayıp kaçtı.

Davada karar çıkmıştı

Arama çalışmaları devam eden firari FETÖ üyesi Demir'in Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman ağırlaştırılmış müebbet, eski albay Ziver İnci, eski yarbay Avşın Yapar, eski üsteğmen Oğuz Ay ve eski teğmen Muhammet Ekinci müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Firari sanık eski kurmay başkanı yarbay Fahrettin Demir hakkındaki kamu davası dosyadan ayrıldı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 6 subaya verilen hapis cezası ile 41 sanık hakkındaki beraat kararını onamış, beraat eden 15 sanık ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan bir sanık hakkındaki kararı ise bozmuştu. AA