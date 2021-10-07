Türkiye FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 8 şüpheli itirafçı oldu

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 8 şüpheli itirafçı oldu

Türkiye

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 8 şüpheli itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i itirafçı oldu.

07 Ekim 2021, Perşembe 16:43 Son Güncelleme:
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FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 14'ü görevde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Eylül'de düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 18'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 8'i, savcılık sorguları sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Şüphelilerin örgütle ilgili bildiklerini anlattıkları ve 300'den fazla kişiyi teşhis ettikleri belirtildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin tamamı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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