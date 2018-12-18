İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada mahkeme heyeti, taleplere ilişkin ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanık Faruk Güllü'nün Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Güllü'nün cezaevinde kalmasının sanık açısından yaşamsal tehlike arz edip etmediğinin, cezaevi şartlarında tedavisinin mümkün olup olmadığı yönünde rapor aldırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet Tuzlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanığın mal varlıkları üzerindeki tüm tedbirlerin mal varlıklarının suçtan elde edildiğine dair dosyaya yansıyan somut delil bulunmadığından kaldırılmasını kararlaştırdı.

DURUŞMA MART AYINA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet Tuzlu'nun savunmasının alınmış olması, mevcut delil durumuna göre suç vasfının lehine değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. Davada tutuklu sanık sayısı 9'a düştü.

Sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 9 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 11 Mart 2019 tarihinde Silivri'de yapılmak üzere erteledi.