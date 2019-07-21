FETÖ'nün en önemli holdingi olan Kaynak Holding'de yönetim kurulu başkan yardımcılığı da yapan Akyar, NT Kitap Kırtasiye, Feta Tekstil, Sürat Bilişim Teknolojileri, Sürat ve Nüans Turizm'de de aynı görevde bulundu.

FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla, Akyar'ın yönetim kurulunda olduğu Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında Ekim 2017'de hazırlanan fezlekede, 15 Temmuz hain darbe girişiminin temellerinin bu holding vasıtasıyla atıldığı belirtilmişti.