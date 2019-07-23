Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli karardaki tespit ve değerlendirme tutanaklarına göre, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

Sanık savunması ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi, hüküm gibi kısımların da yer aldığı 40 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı ve darbe girişimiyle ilgili örgütün bağlantısı gibi ayrıntılara yer verildi.

Kararda, Söyler'in örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek, örgütsel sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla çeşitli talimatlar verdiği anlatıldı.

Söyler'in örgüt içi tayine tabi tutularak 2011'de Adana'ya gönderildiği belirtilen gerekçeli kararda, sanığın "Kozan imamı" sıfatıyla örgütsel toplantılar yaptığı, iş adamlarının örgüt içinde nasıl bir görev yapacağını bu toplantılarda kararlaştırdığı, mütevelli heyet toplantılarının organizasyonunda görev aldığı ve toplantı gündemlerinin sanık tarafından belirlendiği aktarıldı.

ByLock ile ilgili tespitlerin hukuki ve delil gücünde olduğu vurgulanan kararda, ByLock kullanıcısı olmanın FETÖ/PDY üyeliği için yeterli bir delil olarak görüldüğü anlatıldı.

Nazım Söyler'in yargılama safhasında inkar etmesine karşın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının teknik verilerle tespit edildiği belirtilen kararda, ByLock'taki kullanıcı adının "nazim80", şifresinin "a001688", ID numarasının ise "138681" olduğu ifade edildi.

Kararda ayrıca sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a 6 Ağustos 2015 ile 10 Aralık 2015 tarihleri arasında toplamda 57 bin 88 girişinin tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanığın Bylock programı kullanıcı adını 'nazim80' olarak belirlediği, sanığın ismi ve doğum yeri ile uyumlu olduğu, ekleyen şahısların kullanıcıyı 'Nazım Söyler, Nazım B Adn, nazım hocm Adana' ismi ile açıkça sanığın ad ve soyadını belirterek ekledikleri belirlenmiştir. Ayrıca ByLock tespit edilen hatların sanığın kullanımında olduğu anlaşıldığından sanığın FETÖ/PDY terör örgütüne münhasır gizli haberleşme programı olan Bylock'u birden çok kez kullandığı mahkememizce kabul edilmiştir.''

FETÖ'YE ARAZİ TAHSİSİ İÇİN ESNAFA BASKI YAPMIŞ

Kararda, sanığın toplantılara katılanlardan "himmet, zekat, kurban" bağışı adı altında para toplayıp örgüte maddi kaynak sağladığı ve yapıya ait yayın organlarına abone olunmasını telkin ettiği bilgisine de yer verildi.

Sanığın, terör örgütüne arazi tahsis etmek için esnafa baskı uyguladığı ve örgütle irtibatlı şirketlere ortak olunması yönünde ilçedeki esnafa talimat verdiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda itirafları yer alan H.K, Kozan imamının örgütsel toplantılar yapmak için sürekli Tufanbeyli ilçesine geldiğini anlattı.