Türkiye FETÖ'nün kritik isimleri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Türkiye

FETÖ'nün kritik isimleri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

FETÖ/PDY terör örgütünün Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

01 Nisan 2021, Perşembe 11:04 Son Güncelleme:
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalarda Kazakistan'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B. dün İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Ali TİNBEK - DHA


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