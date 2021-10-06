Türkiye FETÖ'nün kritik ismi yakalandı! Orta Asya yapılanması...

FETÖ'nün kritik ismi yakalandı! Orta Asya yapılanması...

Türkiye

FETÖ'nün kritik ismi yakalandı! Orta Asya yapılanması...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ / PDY) Orta Asya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli T.N.B., Kırgızistan'dan aktarmalı uçakla indiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

06 Ekim 2021, Çarşamba 13:24 Son Güncelleme:
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Sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılan şüphelinin yakalanma anları havalimanı güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ / PDY'nin yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlamasıyla firari olarak aranan T.N.B. isimli kişinin 27 Eylül Pazartesi günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten uçakla İstanbul'a geleceği bilgisi alındı. 04.30'da Bişkek'ten havalanan T.N.B.'nin içerisinde bulunduğu uçak, saat 10.20'de İstanbul Havalimanı'na indi. Dış Hatlar Geliş Terminali'nde pasaport kontrolüne giren T.N.B., polis ekiplerince pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamalarca serbest bırakıldığı öğrenildi.  

Ali Çağlar TINBEK/ DHA


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