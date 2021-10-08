Türkiye FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon! 56 gözaltı

FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon! 56 gözaltı

Türkiye

FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon! 56 gözaltı

Son dakika haberine göre, FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik operasyonda daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

08 Ekim 2021, Cuma 09:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalar sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında yer aldığı tespit edilen daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 27 ilde operasyon düzenlendi.



Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Kısa notlar...
Rauf Tamer
Murat Çelik
Bu konu kapanmamış mıydı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Büyükada İskelesi
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Aslan heykeliyle başlayan büyük hikaye: Arslantepe
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye’nin üyelik süreci fiilen dondu
Hakan Çelik
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İntihar girişiminde bulunan bekçiden kahreden haber geldi