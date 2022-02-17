İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız, Cemil Azmi Kalyoncu ve Ali Akkuş ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Atilla Taş ise katılmadı.

"ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada sanık Atilla Taş'ın avukatı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) müvekkili ile ilgili hak ihlali kararı bulunduğunu ve müvekkilinin bir yıla yakın tutuklu kaldığını belirterek, "Müvekkilin tutuklulukta geçirmiş olduğu süre Yargıtay ilamı da dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.









ATİLLA TAŞ'IN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti sanık Atilla Taş'ın davasının, diğer sanıklar ile birlikte görülmesini gerektirecek bir durum olmaması sebebiyle dosyasının ayrılmasına hükmetti. Heyet sanıklar Atilla Taş ile Gökçe Fırat Çulhaoğlu hakkında yurt dışına çıkış şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme başkanı, adli kontrollerin devamı kararına, sanıkların tutuklulukta geçirmiş oldukları süre ve Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda, adli kontrollerin kaldırılması gerektiğini belirterek muhalefet şerhi koydu.



