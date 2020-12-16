FETÖ’nün Selam Tevhid kumpasına ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ömer Köse ve Yurt Atayün’ün de bulunduğu 29 sanık “Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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