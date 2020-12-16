Türkiye FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında cezalar belli oldu

FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında cezalar belli oldu

Türkiye

FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında cezalar belli oldu

FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davada, 20 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

16 Aralık 2020, Çarşamba 13:49 Son Güncelleme:
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FETÖ’nün Selam Tevhid kumpasına ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ömer Köse ve Yurt Atayün’ün de bulunduğu 29 sanık “Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

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