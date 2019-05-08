FETÖ'nün SODES dolandırıcılarına 8 gözaltı

Malatya’da, Sosyal Destek Programı (SODES) projelerinde usulsüzce terör örgütü FETÖ/PDY’ye finansal destek sağladığı iddiasıyla 8 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

08 Mayıs 2019, Çarşamba 10:46
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FETÖ'nün SODES dolandırıcılarına 8 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 derneğin SODES projeleri ile 1 milyon 534 bin 547 lira parayı usulsüzce terör örgütü FETÖ/PDY'ye aktardığı iddiası ile 34'ünün tutuklu 113 sanığın yargılandığı dava kapsamında 8 kişi hakkında daha gözaltı karar verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, önceden kapatılan derneklerin başkanları ve proje koordinatörlerinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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