İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, 27 Ağustos'ta Kartal'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. ve kendilerini yardımcı olan kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. tutuklandı.

Çiftin örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirtilen kızı B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA