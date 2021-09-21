Fetullahçı Terör Örgütü’ne bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi’nden (ICSID) geldi.

Zaman Gazetesi’nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesi ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep eden örgüt Türkiye'den yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebinde bulunmuştu.

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) bu talebi reddetti ve davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.