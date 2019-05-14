FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon
Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 kişi için gözaltı kararı verildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, 7 kişiyi gözaltına almak için 3 ilde operasyon düzenledi.
Şüphelilerden bazıları, gözaltına alınırken, adresi belirlenen evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. (DHA)