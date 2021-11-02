Türkiye FETÖ’ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

FETÖ’ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Türkiye

FETÖ’ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

MİT ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ'ye yönelik 'izdivaç' dosyası kapsamında 6 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

02 Kasım 2021, Salı 09:59 Son Güncelleme:
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ'ye yönelik 'izdivaç' dosyası kapsamında, 2015- 2016 yıllarında yapılacak evliliklere aday gösterilen örgüt üyeleri ile ilgili ByLock yazışmaları bulunan kadın örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MİT ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği operasyonda 6 ilde 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi. Aralarında Boğaziçi ve Dicle Üniversitesi mezunlarının da bulunduğu şüphelilerden 3'ünün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edildi.



Savcılığın 'izdivaç' dosyası içeriğinde şu ifadelere yer verildi:

“Örgüt mensuplarının evlenmelerine yönelik sözde izdivaç sorumlularının yapmış olduğu ByLock yazışmalarında, evlendirilecek kişilerin boy-kilo gibi fiziksel özelliklerinin yanı sıra kişilikleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin verildiği görülmüştür. Bazı yazışmalarda ise söz konusu evlendirilecek kişilerin gönüllü bir şekilde bu evlilikleri kabul ettikleri ve örgüte bağlılıklarını 'Başı kapalı olanlar başını açabilir, her türlü fedakarlığı yapabilir' diye belirttikleri tespit edilmiştir.”


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