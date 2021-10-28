Başarılı iş insanı Fevzi Tokat ne yazık ki bu sefer torunu Şebnem Şirin’in bir cinayete kurban gitmesinin ardından merak edilmeye başladı. Fevzi Tokat’ın Denizli’nin ünlü isimleri arasında olduğu biliniyor. Peki, Fevzi Tokat nereli ve ne iş yapıyor? İşte yanıtı…

FEVZİ TOKAT NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

1962 Yılında Denizli'nin Güney İlçesi'nde Pamukkale Şarapları firmasını kuran Fevzi Tokat, 1972 yılında kardeşi Yasin Tokat ile birlikte çalışmaya başladı.

50 yıl önce kurulduğunda yılda 100 bin litre şarap üreten Pamukkale Şarapları, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip oldu ve 3 milyon 500 bin litre şarap üretimi yaparak başta Almanya ve Fransa olmak üzere üretiminin %25'ini Avrupa Birliği ülkelerine ihraç etmeye başladı.