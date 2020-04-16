Futbol Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup krizi

Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup krizi

Futbol

Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup krizi

Feyenoord'da kiralık forma giyen Oğuzhan Özyakup'un maaşı sorun oldu. Milli yıldızın, Hollanda ekibinde kalmak için maaş indirimine gitmek zorunda olduğu kaydedildi.

16 Nisan 2020, Perşembe 22:21 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Feyenoord'a devre arasında kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un geleceği maaş indirimine bağlı. Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'da mutlu olduğu fakat maaşının sorun olduğu kaydedildi. Hollanda basınında De Telegraaf'ın haberine göre, Oğuzhan ile Feyenoord henüz maaş indirimi konusunda net bir görüşme yapmadı. Ancak Oğuzhan'ın maaşında indirim yapmadığı sürece yeni sezonda Feyenoord'da forma giyme ihtimalinin çok zor olduğu söylendi.

''Oğuzhan burada mutlu ve kalmak istiyor''

Feyenoord cephesine göre ise, "Transfer ücreti henüz konuşulmadı. Oğuzhan burada mutlu ve kalmak istiyor. Yeni bir kiralama seçeneği ise henüz belirsiz. Eğer yeniden kiralarsak oyuncu maaşında indirim yapmak zorunda." düşüncesi hakim.

Oğuzhan Özyakup bu sezon Feyenoord formasıyla ligde oynadığı 2 maçta 1 gol atarken, Hollanda Kupası'nda ise yine 2 müsabakada forma giydi.

(Futbol Arena)


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