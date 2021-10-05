Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde 'Sedat Koroğlu' karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncu, son olarak dizideki partneri Burcu Biricik ile set pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

SET POZUNU YAYINLADI

30 yaşındaki Şerifoğlu, son olarak dizideki partneri Burcu Biricik ile set pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Arabada çektiği selfie'yi yayınlayan oyuncu, paylaşımına "Acaba nereye gidiyorlardı" notunu düştü.

ON PARMAĞINDA 10 MARİFET

1991 Rize doğumlu Şerifoğlu, 2014 yılında Behzat Gerçeker'in yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda, daha sonra başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptı.

2013 yılında da 'O Ses Türkiye'ye katılan Şerifoğlu, 'İnci Tanem' şarkısını söyledi. Performansı beğenilince de Murat Boz'un takımında yarışmaya devam etti. Fakat çok da ilerleyemeden düellolarda elendi.

2020 yılında piyasa çıkan 'Gidene' adlı single çalışmasıyla da çok beğenilen Şerifoğlu'nun klibi YouTube'da 1 milyon izlenmeye ulaştı.