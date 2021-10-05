Magazin Feyyaz Şerifoğlu'ndan Burcu Biricik paylaşımı

Feyyaz Şerifoğlu'ndan Burcu Biricik paylaşımı

Magazin

Feyyaz Şerifoğlu'ndan Burcu Biricik paylaşımı

Feyyaz Şerifoğlu, Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı 'Sedat Koroğlu' büyük beğeni topladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı oyuncu, zaman zaman sette çektiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

05 Ekim 2021, Salı 14:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde 'Sedat Koroğlu' karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncu, son olarak dizideki partneri Burcu Biricik ile set pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

SET POZUNU YAYINLADI

30 yaşındaki Şerifoğlu, son olarak dizideki partneri Burcu Biricik ile set pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Arabada çektiği selfie'yi yayınlayan oyuncu, paylaşımına "Acaba nereye gidiyorlardı" notunu düştü.

ON PARMAĞINDA 10 MARİFET

1991 Rize doğumlu Şerifoğlu, 2014 yılında Behzat Gerçeker'in yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda, daha sonra başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptı.

2013 yılında da 'O Ses Türkiye'ye katılan Şerifoğlu, 'İnci Tanem' şarkısını söyledi. Performansı beğenilince de Murat Boz'un takımında yarışmaya devam etti. Fakat çok da ilerleyemeden düellolarda elendi.

2020 yılında piyasa çıkan 'Gidene' adlı single çalışmasıyla da çok beğenilen Şerifoğlu'nun klibi YouTube'da 1 milyon izlenmeye ulaştı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Sadakat bir yalan mı?
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Beni sahiplensin kol kanat gersin
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Can ile Deniz nişanlandı
Bekir Saçar
Hande Kazanova
4 Ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Kışkırtan yeniay
Öner Döşer
Suna Akyıldız
'Yargı' müthiş
Suna Akyıldız
Şirin Sever
İtirazım var ama neye?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Hayvan hakları dizide
Uğur Alkapar
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yeni nesil prensesler cesaretin ve iyiliğin peşinde
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Karanlıkta sevişmek!
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Kentin kaderini değiştiren sergiler
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eda Taşpınar için yaz henüz bitmedi