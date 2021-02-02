Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz’in açtığı dava için adliyede ifade verdi

Feyza Aktan Özcan Deniz’in açtığı dava için adliyede ifade verdi

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Feyza Aktan Özcan Deniz’in açtığı dava için adliyede ifade verdi

Feyza Aktan, 2019 yılında boşandığı ünlü oyuncu Özcan Deniz’in 3 yaşındaki çocuklarının velayetini almak için açtığı davada ifade verdi. Feyza Aktan basın mensuplarının "Çocuğunuzun sizde mi kalmasını istiyorsunuz?" sorusuna "Tabii ki onun için buradayım." diye cevap verdi.

02 Şubat 2021, Salı 13:05 Son Güncelleme:
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Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz’in açtığı velayetin değiştirilmesi davası için bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İstanbul 17. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmaya, davalı Feyza Aktan avukatlarıyla geldi. Davacı Özcan Deniz ise duruşmaya gelmedi. Gizlilik kararı olan duruşmaya, basın mensupları alınmadı. Yaklaşık yarım saat süren duruşma delillerin toplanması için ertelendi.

'Süreci bekliyorum sabırsızlıkla'

Feyza Aktan duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aktan, "Zaten söyleyecek çok fazla bir şeyim yok, dava devam ettiği için. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapamayacağım. Süreci bekliyorum sabırsızlıkla" dedi. Velayet davası için geldiğini doğrulayan Aktan, "Özcan Bey çocuğu sizden geri mi almak istiyor?" sorusuna da "Evet" diye yanıt verdi.

Aktan’ın avukatı duruşmada gizlilik kararı olduğunu, yargı sistemi çocuk için en doğru kararı vereceğini ve yargıya güvendiklerini belirtti. Feyza Aktan, "Çocuğunuzun sizde mi kalmasını istiyorsunuz?" sorusuna ise "Tabii ki onun için buradayım" diye cevapladı. Aktan, Özcan Deniz hakkındaki şiddet iddiasına ilişkin soruları ise yanıtlamadı.

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