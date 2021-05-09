Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Hep oğlum için sustum

15 ay evli kalan Aktan ve Deniz anlaşmalı olarak boşandı. Boşandıktan kısa bir süre sonra barışan çiftin yeniden evlenmesi beklenirken bu kez karşılıklı suçlamalar geldi. Konuyla ilgili bugüne kadar sessiz kalmayı tercih eden Feyza Aktan ilk kez konuştu.

Aktan "Bu evlilikten 1 TL bile almadım. Üzerimde hiç mal yok. Eski eşim beni ‘gaspçı', 'kötü anne sendromu var', 'gece hayatına düşkün', 'alkolik' diye suçluyor. Hep oğlum için sustum. Hiçbiri doğru değil" dedi.

'GÖSTERDİĞİM İYİ NİYETİ BANA KARŞI KULLANDI'

Kuzey ile babası arasındaki ilişki nasıl?

Ayrıldığımızdan bugüne kadar onların baba oğul ilişkisine asla olumsuz yaklaşmadım. Tam tersi nasıl yapıcı olurum dedim. Hatta Özcan’ın çalışma saatleri ağır olduğu için mahkemenin verdiği görüş günleri dışında da birlikte olmalarına müsaade ettim. Ancak Özcan bu durumu bile velayet davası açtığında bana karşı kullandı. Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Oğlum zaten hep fiilen benim yanımda. Annesi gece hayatına çok düşkün olduğu için oğlumuz Kuzey’i hep bana gönderiyor, ilgilenmek istemiyor.”

Bu maddeyi okuduğumda beynimden vurulmuşa döndüm, gösterdiğin iyi niyetin sana silah olarak doğrultulması inanılmaz can acıtıcı. Sen iyi niyetimi kötü kullanırsan ben de hem oğlumu hem de kendimi korumak için mahkemenin verdiği görüş günlerine uyarım.

Özcan Bey oğluyla görüşmesine engel olduğunuzu iddia ediyor. Hatta savcılığa suç duyurusunda bulunarak “oğlundan 10 gündür haber alamadığını” söyledi.

Bununla ilgili avukatımla beraber ifadeye gideceğiz ve belgelerimizi sunacağız. Telefonum hep açık, oturduğumuz yer aynı. Ki beyan verdiği zamandan 8 gün öncesi Kuzey zaten babasında yatılı kaldı. 3 gün öncesi ise baba oğul cep telefonundan görüntülü konuştu. Bunların hepsi kayıtlı. Bizim bu boşanma konumuz neden hep basına malzeme olarak sunuluyor, neden özel kalmıyor anlamıyorum. Oysa bizim ortak noktamız, oğlumuz. Ve Kuzey büyüyor, ileride bunları okuyacak, ‘neden annem ve babam bunları yaptı” diyecek...

Hürriyet