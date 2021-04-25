Magazin Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Onu bu hale ben getirmedim

Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Onu bu hale ben getirmedim

Magazin

Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Onu bu hale ben getirmedim

Oğlunun bakıcısına şiddet uyguladığı iddia edilen Feyza Aktan POSTA'ya konuştu. Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey’in bakıcısı Gülnaz’ın bacaklarına Sibel Semerci’nin makyaj yaptığı idda edildi.

25 Nisan 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan dava devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Eski çiftin oğlu Kuzey’in bakıcılığını yapan Özbek asıllı Gülnaz’ın dizleri morarmış görüntüleri ortaya çıktı. Özcan Deniz’in evde çektiği ‘Senkron’ adlı dizide de oynayan Gülnaz bunu kendisine Feyza Aktan’ın yaptığını söyledi. Sessizliğini POSTA’ya bozan Feyza Aktan “Beni şikayet edip kanunen hakkını arayacağı merciler var. Onu bu hale ben getirmedim” dedi.

'OLAYLA ALAKAM YOK'

Feyza Aktan sözlerine şöyle devam etti: “Gülnaz 2 sene benimle çalıştı. 7 ay önce işine son verdim. Benim işine son verdiğim gün Özcan’ın yanında işe başladı. 7 ay sonra böyle bir fotoğrafın çıkmasına şaşırdım. Olayla alakam yok. Asla kaba kuvvet kullanmam. Bu tarz haberlerle gündeme geldiğim için çok üzülüyorum” dedi. Feyza Aktan’ın Özcan Deniz ile birlikte rol aldığı ‘Senkron’ adlı dizide kendisine yapılan şiddet içerikli makyajı Özcan Deniz’in makyöz kardeşi Sibel Semerci’nin yaptığı öğrenildi.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
25 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Funda Duru
Türkiye'den Hawaii'ye uzanan bir müzik yolculuğu: Hazi
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Aşka dönüş için 10 altın öneri
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Açıklama sırası Ebru Gündeş'te
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
19 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!
Öner Döşer
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan bakıcıyı mı darbetti?