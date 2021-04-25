Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Onu bu hale ben getirmedim

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan dava devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Eski çiftin oğlu Kuzey’in bakıcılığını yapan Özbek asıllı Gülnaz’ın dizleri morarmış görüntüleri ortaya çıktı. Özcan Deniz’in evde çektiği ‘Senkron’ adlı dizide de oynayan Gülnaz bunu kendisine Feyza Aktan’ın yaptığını söyledi. Sessizliğini POSTA’ya bozan Feyza Aktan “Beni şikayet edip kanunen hakkını arayacağı merciler var. Onu bu hale ben getirmedim” dedi.

'OLAYLA ALAKAM YOK'

Feyza Aktan sözlerine şöyle devam etti: “Gülnaz 2 sene benimle çalıştı. 7 ay önce işine son verdim. Benim işine son verdiğim gün Özcan’ın yanında işe başladı. 7 ay sonra böyle bir fotoğrafın çıkmasına şaşırdım. Olayla alakam yok. Asla kaba kuvvet kullanmam. Bu tarz haberlerle gündeme geldiğim için çok üzülüyorum” dedi. Feyza Aktan’ın Özcan Deniz ile birlikte rol aldığı ‘Senkron’ adlı dizide kendisine yapılan şiddet içerikli makyajı Özcan Deniz’in makyöz kardeşi Sibel Semerci’nin yaptığı öğrenildi.