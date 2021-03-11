Feyza Çıpa’dan Kutsi'nin evliliği ile ilgili şaşırtan yorum
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı “Benim Annem Bir Melek” dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le evlenmişti. 8 yıl aşk yaşadığı Feyza Çıpa'nın bu evlilikle ilgili yorumu ortaya çıktı.
11 Mart 2021, Perşembe 22:18 Son Güncelleme:
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Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 8 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa’dan ayrılmış, 4 aydır birlikte olduğu Sibel Ülker ile evlenmişti. Feyza Çıpa’nın sanılanın aksine bu evliliğe çok sevindiği ortaya çıktı. “Huzur Sokağı” dizisinde ikilinin aşkının en yakın tanığı oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, Feyza ile aralarında geçen diyaloğu 2. Sayfa’ya şöyle anlattı:
- Kevleneceğini Feyza’dan duydum. Nikahtan kısa bir süre önce beni aradı.
- “Kutsi kiminle evleniyor, biliyor musun? Hadi tahmin et” dedi. Ben de isim sayıyorum, tabii bilemedim. Ama evlenmesine sevindim.
- Feyza da çok mutluydu, “Herkes mutlu olsun” dedi. Asla hiç üzülmedi. Keyfi yerinde.