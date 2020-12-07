Feyza Civelek, 2.5 ayda 20 kilo verdi

Feyza Civelek (25) ‘Adını Feriha Koydum’ dizisiyle meşhur olmuş, sonrasında da hep kilolu kız rolleriyle ekrana gelmişti. Oyuncu yeni dizisi için kampa girdi. Şeyda Coşkun ile çalışıp 2.5 ayda 20 kilo verdi. 78 kilodan 58’e düşmeyi başardı. Civelek “Sebze ve protein ağırlıklı besleniyorum. Şeker ve unlu gıdaları kestim. Günde 1.5 saat yürüyorum. 42 bedenden 34’e inmek müthiş” dedi.