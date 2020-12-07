Magazin Feyza Civelek, 2.5 ayda 20 kilo verdi

Feyza Civelek, 2.5 ayda 20 kilo verdi

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Feyza Civelek, 2.5 ayda 20 kilo verdi

‘Adını Feriha Koydum’ dizisiyle tanınan oyuncu Feyza Civelek, 78 kilodan 58 kiloya düştü.

07 Aralık 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Feyza Civelek (25) ‘Adını Feriha Koydum’ dizisiyle meşhur olmuş, sonrasında da hep kilolu kız rolleriyle ekrana gelmişti. Oyuncu yeni dizisi için kampa girdi. Şeyda Coşkun ile çalışıp 2.5 ayda 20 kilo verdi. 78 kilodan 58’e düşmeyi başardı. Civelek “Sebze ve protein ağırlıklı besleniyorum. Şeker ve unlu gıdaları kestim. Günde 1.5 saat yürüyorum. 42 bedenden 34’e inmek müthiş” dedi.

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