Fiat 2030 itibariyle sadece elektrikli araç satacak
Fiat'ın patronu Oliver Francois, markanın 2025 ila 2030 yılları arasında küresel çapta kademeli olarak sadece elektrikli araç satma yolunda önemli adımlar atacağını duyurdu.
07 Haziran 2021, Pazartesi 14:23 Son Güncelleme:
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Fiat, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir otomobil markası olmayı planladığını açıkladı. Şirketin, 2025 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçları kademeli olarak kaldırmaya başlayacağı ifade edildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan şirket CEO’su Olivier François, elektrikli otomobillerde pil maliyetlerinin düşmesine paralel olarak içten yanmalı motorlu araçlardan daha pahalı olmayan elektrikli otomobilleri piyasaya sürmenin öncelikli sorumluluklarından biri olduğuna işaret etti. Bu kapsamda herkes için sürdürülebilir mobilite alanını keşfetmeye devam ettiklerini ve bunun en büyük projeleri olduğunu belirten François, 2025 ve 2030 yılları arasında Fiat’ın ürün yelpazesinin kademeli olarak sadece elektrikli otomobillerden oluşacağının da altını çizdi.
Şirket CEO’su ayrıca, bunun Fiat için radikal bir değişiklik olacağını da sözlerine ekledi.