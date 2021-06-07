Fiat 2030 itibariyle sadece elektrikli araç satacak

Fiat, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir otomobil markası olmayı planladığını açıkladı. Şirketin, 2025 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçları kademeli olarak kaldırmaya başlayacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan şirket CEO’su Olivier François, elektrikli otomobillerde pil maliyetlerinin düşmesine paralel olarak içten yanmalı motorlu araçlardan daha pahalı olmayan elektrikli otomobilleri piyasaya sürmenin öncelikli sorumluluklarından biri olduğuna işaret etti. Bu kapsamda herkes için sürdürülebilir mobilite alanını keşfetmeye devam ettiklerini ve bunun en büyük projeleri olduğunu belirten François, 2025 ve 2030 yılları arasında Fiat’ın ürün yelpazesinin kademeli olarak sadece elektrikli otomobillerden oluşacağının da altını çizdi.

Şirket CEO’su ayrıca, bunun Fiat için radikal bir değişiklik olacağını da sözlerine ekledi.







